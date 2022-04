Benoit SALEMBIER

Mon parcours professionnel, de la PME à la multinationale, m'a permis d'exercer de multiples fonctions ; dont la création d’une SAS de 2000 à 2011, BGS INDUSTRIE spécialisée dans la peinture industrielle et toujours avec des responsabilités aux achats, me permettant de parfaire mes connaissances dans différents milieux industriels pour définir au mieux les contrats et ajuster les indicateurs QCD.

Avec BGS, mon quotidien consistait à gérer la société sur les plans industriels et financiers, en accord avec les objectifs définis par les actionnaires ; de piloter les budgets d’investissements et d’exploitations ; d’organiser la gestion des ressources humaines, financières et techniques ; de suivre les indicateurs de performance en étant très vigilant sur la politique QHSE, compte tenu de la nature des produits utilisés et d’entretenir et développer le fichier clients / prospects en permanence.

Ces acquis peuvent faire l'objet de missions ciblées pour lesquelles je propose mes services en free lance.



Mes compétences :

Commercial

Gestion de production

Achats