Quentin DUBREUCQ

J'évolue dans les domaines de l'amélioration continue et de la logistique industrielle depuis un peu plus de 13 ans au sein de grands groupes industriels (automobile, aéronautique, ferroviaire, packaging).

Aux différentes étapes de mon parcours j'ai eu à adapter les méthodes de gestion des flux aux typologies d'activités (fabrication sur stock, à la commande, hybride...) et de process, en fonction de leur niveau de maturité, leur automatisation, leur intégration dans les systèmes d'information.

Qu'il s'agisse de la mise sous contrôle des processus de planification, de l'optimisation des flux d'approvisionnement d'une chaine de fabrication, de l'amélioration de postes de travail, d'organisation des stocks, de transport, de remise à niveau des pratiques suite à l'évolution de l'ERP, j'ai piloté différentes VSM et leurs chantiers associés. J'ai mis en œuvre ces optimisations de flux physiques et de flux d'information aboutissants à des améliorations concrètes et chiffrées des résultats QCD .



Mes compétences :

S&OP

MPS

ERP

Logistique

Planification

Gestion de la production

Lean management

Lean Manufacturing & Kaizen

Budgets, KPI

ERP SAP R/3 modules PP et MM

Gestion de projet

Microsoft Office, Microsoft Project