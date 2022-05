Jean-Baptiste DEGON

Bonjour,



COMPETENCES METIERS : Mise en oeuvre du lean manufacturing (transformation de sites) et des outils d'Excellence Opérationnelle / supply-chain management / Développement fournisseurs /



SECTEURS: Auto, Aero, Telecoms, Pétrole,



COMPETENCES MANAGEMENT: Pilotage de chefs de projets multi-mission / référent de processus reengineering



QUALITES : communicant / approche terrain des problèmes / esprit d'analyse & de synthèse



OUTILS: PDCA / 5S / Kaizen / Résolution de problèmes / Value Stream Mapping / Basics du lean



LANGUES: Anglais et Allemand





Jean-Baptiste



M: jb_degon@hotmail.com



Mes compétences :

Lean

Conseil

Lean manufacturing

Approvisionnement

Consultant

VSM

Voile

Kaizen