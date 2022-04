Benoît SANDOZ

Benoît,



passionné de technique en général et d'électricité en particulier. J'ai des compétences en ICPE, IGH, ERP, haute tension, métrologie, thermographie infrarouge, et de bonnes connaissances techniques dans les domaines de la sécurité incendie, du chauffage, de la ventilation, de la plomberie, et de la menuiserie. Je fais également beaucoup de formation qualifiante (interne et externe), de l'habilitation électrique, et de la rédaction de support de stage.



Mes compétences :

Electricité

ERP

Electrotechnique

Management

Conduite de projet