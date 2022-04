Benoît SCHEIBEL

Le conseil en gestion de patrimoine est un métier complet.

Nous sommes amenés à traiter des sujets abordant des notions en matière de :

- Droit civil : Statut matrimonial, dévolution légale d'une succession, personnes sous mesure de protection (curatelle ou tutelle), transmission de patrimoine,

- Droit des assurances : Assurance-vie, capitalisation, prévoyance individuelle et collective, complémentaire santé, retraite,

- Droit social : Intervention des régimes de base de sécurité sociale en cas d'arrêt de travail, d'invalidité, de décès, Détermination des droits à retraite avec estimations, régularisations et optimisations (rachats de trimestres, cumul emploi-retraite,...)

- Droit fiscal : Détermination du coût de droits de succession, de l'impôt sur le revenu, de l'ISF, et optimisation (stratégie de transmission, défiscalisation,...)



Ces points sont ainsi mis en exergue lors de la réalisation d'études, permettant à nos clients d'avoir toutes les cartes en main afin de prendre les décisions adéquates au pilotage de leur patrimoine.

Le cabinet Alpes Consultants dispose des agréments nécessaires à la mise en place des solutions préconisées, que ce soit dans le domaine de l'assurance de personnes, des placements financiers, de lots immobiliers.



L'Interprofessionnalité est un élément essentiel, travaillant de concert avec les notaires, experts comptables et avocats de nos clients, afin que les différentes stratégies envisagées soient mises en œuvres dans le respect des législations en vigueur.



L'accompagnement et le suivi des clients sont indispensables afin de s'assurer que les solutions proposées conservent leur cohérence dans le temps en fonction des évolutions des situations individuelles, professionnelles et familiales, tout en prenant en compte les différentes modifications législatives pouvant voir le jour au fil des années.



Mes compétences :

Déclaration Fiscale

Audit Prévoyance

Assurance Vie

Défiscalisation

Bilan Patrimonial

Gestion de patrimoine

Bilan Retraite

Conseil aux entreprises