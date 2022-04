Benoit SCHLEGEL

A LA RECHERCHE DE NOUVEAUX CHALLENGES ACHATS



Âgé de 30 ans, titulaire d’un bac + 5 en management des achats et de plus de 9 ans d’expériences internationales. Je suis dynamique, polyvalent et curieux, ce qui m’a permis de m’intégrer facilement dans tous mes challenges.



Issu de services achats précurseurs, j’ai contribué à l’élaboration et la mise en place de stratégie achats.



Acheteur projet; mêlant veille, pro-activité et réactivité, j'œuvre pour des achats en conformité avec les objectifs de mes clients. (Coût / Qualité / Délai)



Acheteur Commodity / famille depuis quelques années en totale autonomie, l’anticipation, la veille, la mise en concurrence des fournisseurs et la négociation sont mon quotidien, ainsi je suis capable d’optimiser les dépenses et d'en maitriser les risques.



Grâce à mon esprit critique et créatif, durent mes différentes expériences j'ai été amené à concevoir et mettre en place de processus achats.



Jeune, dynamique et investi, j'ai à la fois de bonnes expériences et un fort potentiel me permettant de m'intégrer assurément dans beaucoup d'organisations afin d'y optimiser les achats et certaines fonctions connexes.



Mes compétences :

Management

Logistique

Gestion de projet

Achats internationaux

autonomie

veille

Conseil

achats

Acheteur

anticipation

recherche

négociation

Toulouse

achat

sourcing

Transport ferroviaire