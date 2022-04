Benoît SCHRUB

10 ANS D’EXPÉRIENCE AU SERVICE DES RETAILERS



Compétences :

- Expertise E-marketing : suivi d’opération d’acquisition (Display, Affiliation, Emailing, SEM, SEO, Médias sociaux), d’optimisation et de fidélisation.



- Management d’équipe : coordination et suivi des équipes techniques et créatives, organisation des plannings, et du reporting, définition et suivi des objectifs.



- Production photo : Suivi du cycle de production des photos, choix du type de photo le mieux approprié aux produits/budget du client.



- Business développement: relation clientèle, définition d’un business plan, force de proposition, chiffrage.



- Conduite de projet : définition du budget et du rétro plannings. Contrôle de la rentabilité. Suivi de la facturation



- Outils maîtrisés : Pack office, Creative Suite Design, BO Magento, PrestaShop et Wordpress, Google Analytics, Google AdWords, Experian Cheetah et Dreammail by Epsilon.



Mes compétences :

Web

Gestion de projet

Adobe Photoshop

Stratégie digitale

E-commerce

Business development

Planification

Magento

Photographie

Management

Webmarketing