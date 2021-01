Benoit SCHUMACHER

“Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès.”

– Nelson Mandela



► Mes expertises



✓ Planifier une stratégie en ligne

✓ Construire un site web ou application web (adapté pour smartphones)

✓ Formation sur la création de sites web ou utilisation de CMS (Wordpress, Prestashop, etc.)

✓ Gérer des campagnes d'emailing et de publicité enligne

✓ Aider et / ou former à gérer les réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube)

✓ Animer des workshops ludique pour petites groupes

✓ Trouver et proposer des outils/solutions simples

✓ Préparer un pitch (pitch commercial, elevator pitch)

✓ Audit de site web (UX / UI) et Search Engine Marketing



► Outils et langages de programmation que j'utilise



✓ PHP

✓ CSS, XHTML / HTML5

✓ UIKit + Bootstrap + Foundation framework front-end, Responsive/ Adaptive Design

✓ JAVASCRIPT: Jquery

✓ SEO / SEM / SMO, Brand awareness, Inbound Marketing, Google Analytics

✓ AdWords, Facebook Ads, LinkedIn Ads

✓ eNewsletters (emailing): Mailjet, Mailchimp

✓ Silverstripe CMS, Prestashop, CMSMadeSimple, Wordpress

✓ Print et Graphisme: Photoshop, Illustrator, InDesign + XMPie uCreate

✓ XML, MYSQL, Microsoft Excel + VBA

✓ Design Powerpoint

✓ Business Model Canevas

✓ CRM: Hubspot, Teamleader, Zoho CRM

✓ Travail collaboratif / Gestion de projet: Trello

✓ Community Management / Social Media planning: AgoraPulse, HootSuite



