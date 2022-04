Benoit SEBIRE

Actuellement salarié au sein de l’entreprise HEINEKEN France, en qualité de < < Responsable de Clientèle Compte clé > > j’ai pour mission de maintenir et développer le parc clients, améliorer le < < mix produits > > , rechercher des solutions de financements pour l’acquisition de fonds de commerce et de matériels professionnels.

Je suis amené par ailleurs à < < accompagner > > les missions de notre force de vente distributive < < France BOISSONS > > .



Cette situation professionnelle prend appui sur l’obtention d’un < < BTS Force de Vente > > obtenu en 2000.





Homme de conviction, rigoureux et pugnace



Financements aupres des cafes hotels restaurants, prospection, gestion et pilotage des budgets alloues, merchandising.



Mes compétences :

Analyse de liasse fiscale

Diagnostic point de vente

Communiquer sur l'activité de son service auprès d

Maîtrise des outils bureautique courants

Négociation commerciale

Gestion budgétaire

Suivi du réseau proféssionnel

Méthodes d'investigation, de sourcing et de prospe

Études statistiques

Technique de conduite d'entretien

budgets