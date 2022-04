Benoît SIMARD

L'informatique n'est pas seulement un travail pour moi, mais tout simplement une passion.



De mes débuts sur Amstrad CPC à K7 aux PC modernes que nous connaissons actuellement, je n'ai cessé de suivre l'évolution de la technologie et d'affirmer ma passion.



Ceci fut d'autant plus vrai lors de l'émergence d'internet dans les années 90, où les possibilités fonctionnelles et techniques se sont multipliés.



Aujourd'hui, je me suis spécialisé dans ce domaine qui reste toujours aussi facinant grâce a ses multiples facettes.



Internet a permit l'élaboration de communautés ainsi que de nouvelles perspectives de conception de logicielle que l'on retrouve particulièrement dans le domaine de l'open-source.



Mes compétences :

Analyse des données

Apache

Décisionnel

Informatique

Internet

JAVA

Recherche

Recherche Opérationnelle

Système d'Information

Tomcat

ESIGate

Conseil

Gestion de projet

Maven

neo4j

Théorie des graphes