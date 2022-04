Emmanuel TORNINI

Je suis diplômé de l’Institut des Techniques Informatiques. J'ai débuté ma carrière au sein du Groupe Siemens où je me suis directement impliqué sur les premiers projets Intranet et Internet du Groupe.



Après une expérience réussie en tant que Directeur technique au sein du Groupe D Interactive, c’est en mars 2004 que j'ai rejoint Smile en qualité de Directeur de la Production.



En 2008, suite à la réorganisation de la société, j'ai pris la Direction de l'Agence de Paris, représentant alors près de 60% du CA du Groupe.



En 2010, j'accède au poste de Directeur de l'Organisation. Ma principale mission est d'optimiser les processus de travail de Smile pour viser une excellence opérationnelle. J'ai également en charge le système d'information interne et le dispositif de recrutement.



J'assure en parallèle le suivi opérationnel de 3 agences en France et à l'étranger



En 2013, je suis nommé Secrétaire Général de Smile