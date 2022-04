Benoît SIMON

Fort d'une expérience de plus de dix ans dans le domaine de la protection incendie par sprinkleur, je suis capable de réaliser les plans conformément aux référentiels et aux cahier des charges. Je réalise les relevés sur sites, les plans, les notes de calculs hydrauliques, la sélection et les commandes de matériels. J'élabore les DOE et dossiers APSAD.









Mes compétences :

AutoCAD

PROGIB

SPRINKCALC