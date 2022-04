Benoit SINEAU

Objectif : Rejoindre la direction générale d’une entreprise de croissance, ou un fond de capital risque/capital développement accompagnant de jeunes sociétés dans leur développement en France et à l’international.



Entrepreneur et cadre expérimenté avec 17 ans d’expérience de direction générale de sociétés de croissance, et de conseil en management en Europe et aux Etats-Unis, et une forte expertise sur l’ensemble du cycle de développement d’une entreprise : création, levées de fonds, structuration, développement international, acquisitions, restructuration :



• Création de sociétés innovantes dans le secteur du voyage et des loisirs sur Internet en France et aux Etats-Unis.



• Direction de centres de profits (jusqu’à €750 millions et 250 collaborateurs) pour des sociétés de haute technologie.



• Consultant auprès de multinationales et de fonds de capital investissement, avec une expertise spécifique en stratégies de croissance sur des marchés en forte disruption (marché, technologique, modes de consommation).



• Allie créativité et goût pour l’innovation, compétences managériales et capacités de leadership.



Mes compétences :

Direction générale

Business developpement

Création d'entreprise

Conseil en management

Booking

Loisirs

Ecommerce

Business development

Web

MBA

Travel

Directeur général

Tourisme

Internet