Benoit SKINAZI

Diplômé universitaire du DESS Affaires Électroniques (HEC), et en Management International (Epsci). Expérience pratique en Gestion de Projet Web, Stratégie de Relation Clientèle, Commerce International. Intérêt prononcé pour les nouvelles technologies, la gestion de projet et le marketing relationnel. Aptitudes développées en gestion de projets Web et évènementiels, élaboration, adaptation, gestion et rédaction de contenu. Familier avec l’utilisation de CMS, les technologies multimédias, les techniques de présentation web. Sens accru des responsabilités, esprit d’équipe, soucis du détail, capacité de travailler sous pression, ouvert, autonome, méthodique et organisé.



Mes compétences :

Chargé de projets

E-business

E-commerce

E-Marketing

Ebusiness

Ecommerce

eMarketing

Gestion de projets

Internet

Marketing

Marketing internet

Web

Web marketing