Benoit SOCARD

CADRE POLYVALENT - Compétences multiples acquises lors des missions menées dans de nombreux secteurs d'activités (industriel, services, médias et communication, médico-social). Mes atouts : Le sens de l'organisation, la rigueur, l'autonomie, et la réactivité, pour une satisfaction et fidélisation pleine du client.



SAVOIR FAIRE : Gestion d’entrepôt, optimisation des flux, fiabilisation des stocks, élaboration des solutions de transport, gestion des achats et approvisionnements, mise en œuvre des projets d’établissements, suivi technique, sécuritaire et réglementaire, suivi des formalités juridiques, management de l’entreprise, suivi du droit social, responsabilité auprès des instances sociales, gestion des flux d’informations, suivi de la satisfaction clients - résidents, mise en œuvre de la démarche qualité, conception et analyse d’indicateurs de performance….



Mes compétences :

Achats

Approvisionnement

Distribution

Logistique

Ordonnancement

Droit du travail

Droit social

Gestion de projet

Gestion des stocks

Direction des ressources humaines

Management de la qualité

Management

Planification