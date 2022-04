Benoit SOULIGNAC

Après une collaboration de 22 ans au service du développement du Groupe LECTRA (leader mondial de solutions technologiques et industrielles intégrées), j'ai rejoint en 2013 le conseil en opérations de Haut de bilan (Trans-Missions), après avoir développé depuis 2007 une société de conseil en stratégie industrielle. Ingénieur et diplômé en Management (CPA Toulouse).



Mes compétences :

Stratégie d'entreprise

Développement commercial

Marketing b to b

Déploiement international

AIde à la cession d'entreprises

Aide à la croissance externe