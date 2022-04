Benoit SOUYRI

Aujourd'hui, Architecte Logiciel chez Thalès Systèmes Aéroportés, dans le département AMS, j'approfondis mes connaissance sur le domaine aéronautique et travaille plus particulièrement sur les systèmes de drones.

Ayant été auparavant responsable du pole d'activité ITP: Ingenierie des Techniques et des Processus chez Alyotech Technologies (ex :CRIL Technology) j'étais un architecte-concepteur plutôt spécialisé dans le développement d'application type client riches, basées sur des technologies open source comme Eclipse RCP, Hibernate, Axis, EMF, GEF, GMF, SWT, JFace, Xerces, DOM, JWSDP... aujourd'hui chez TSA j'ouvre mon champ de compétence aux applications temps réel et essaie de prendre le meilleur des différents domaines que j'ai pu côtoyés. En essayant d'apporter les nouvelles technologies dans le monde de l'aéronautique tout en respectant les normes et en gardant les spécificités techniques des applications temps réel embarquées.



Mes compétences :

Axis

Clearcase

Eclipse

Eclipse RCP

EMF

GMF

Hibernate

J2EE

JAVA

JUnit

Maven

RCP

Struts

Swing

Swt

Webservice