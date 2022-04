Benoit TANKERE

Après une formation d'ingénieur généraliste doublée d'un master en gestion d'entreprise, j'ai passé 20 années à piloter des équipes au sein de services techniques ou QHSE,la mise en oeuvre des Investissements,les RH , la présidence de CHSCT au sein de divers sites de productions industrielles en europe de l'ouest dans des milieux exigeants comme l'automobile et l'aéronautique.



Après une délocalisation dans les pays de l'est d'une fabrication bois destinée à la construction de maisons, je suis actuellemnt à la recherche d'un nouvel emploi en tant que directeur d'un centre de profit ou d'un site de production industriel, en univers industriel international.



Doté d'une grande capacité à fédérer et ouvert par conséquent à toutes les opportunités sur l'ensemble du territoire français ou à l'étranger.



Mes compétences :

Communicant

Leadership

Technique