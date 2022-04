Manager de Transition,



J’interviens pour des P.M.E. - P.M.I. lors de missions ponctuelles très opérationnelles avec un objectif rapide de réorganisation, de réalignement de l’entreprise avec son marché, de passage à une organisation orientée client ou de prise en charge urgente de la direction opérationnelle, …



Mon expérience reconnue de plus de vingt ans en Direction Générale de P.M.E. détenues tant par des groupes familiaux que des groupes cotés, me permet d'accompagner de manière pragmatique et efficace les transitions des entreprises dans des environnements complexes multi sites.



Passionné par le management des organisations et le développement commercial, j’accompagne les actionnaires et les équipes lors de ces changements stratégiques et installe durablement les nouvelles organisations en charge de garantir l’avenir.



Mon approche se base sur une prise en main immédiate et concrète de la Direction Opérationnelle accélérant ainsi l’adhésion des équipes à la nouvelle organisation.



Contactez moi bruno.benoist@centraliens.net



Mes compétences :

Parcours Management

Leadership

Négociation

Management

Développement commercial

Stratégie commerciale

Conduite du changement

Lead management

Stratégie d'entreprise

Conseil en management

Management de transition

Conseil en organisation