Benoit TANNIERRE

ALTECA est une Entreprise de Services du Numérique (ESN) familiale et indépendante de plus de 600 collaborateurs, en croissance depuis sa création en 1996. Nos valeurs partagées : proximité, bienveillance et une bonne ambiance de travail.



Au sein de nos 8 agences en France (Paris, Lyon, Toulouse, Lille, Nantes, Grenoble, Dijon et Montpellier), nos managers accompagnent la montée en compétences de nos talents, à travers un programme d’intégration, de suivi et de formations adaptés.



Travaillant en grande majorité avec de grandes entreprises (secteurs de la banque, assurance, industrie, grande distribution…), ALTECA accompagne ses clients sur des projets d’envergure avec des technologies innovantes.



Nos métiers : conduite de projet, agilité, AMOA, conception et développement applicatifs, expertise web, mobilité, IoT, Business Intelligence/Big Data…



Si vous avez envie de progresser dans une entreprise en forte croissance et que vous partagez nos valeurs, alors postulez sans attendre sur : https://www.alteca.fr/fr/carrieres/nos-offres-d-emploi.html



