Benoit TATTEGRAIN

10 années dans le domaine du service high tech m’ont permis d’acquérir de nombreuses compétences techniques et fonctionnelles, j’ai pu travailler pour de nombreux clients des secteurs public et privé ce qui m’a apporté une certaine aisance dans mes relations professionnelles en termes d’écoute et de partage.

J’ai appris à maitriser les aspects techniques pour pouvoir appréhender facilement le fonctionnel et être au plus près des besoins du client.



Mon expérience au sein de la DSI m’a permis d’approfondir mes connaissances techniques, connaitre l’envers du décor est primordial et également passionnants dans mon métier.



Mes compétences :

Linux

Informatique

PostgreSQL

SQL

Apache

Eclipse

Microsoft Windows

Tomcat