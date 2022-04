Didier GUILLEMOT

Je possède l’expertise et l’expérience me permettant d’apporter une réelle valeur ajoutée lors des choix stratégiques d’entreprise concernant l’intégration de solutions type progiciels de gestion intégrée, leurs mises en œuvre et la gestion des organisations associées.

Mon parcours de consultant dans des secteurs d’activités variés, mes dernières expériences sur des phases d’avant-vente, de négociation, des relations clients/fournisseurs, du pilotage de projets, mais aussi d’audit, m'amène à me positionner aujourd'hui sur des missions techniques ou fonctionnelles ainsi que des missions de gestion de projets où je peux mettre à profit mon savoir-faire



Mes compétences :

SAGE X3

QUALIAC

Conseil

FORMATEUR

AMOA

Gestion de projet

FINANCES

ERP

Audit