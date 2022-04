Benoît TERRAL

Diplômé de l'Ecole d'Ingénieur du Pétrole et des Moteurs section Raffinage Ingénierie Gaz, j'ai débuté ma carrière au sein d'Infineum sur le site Pétrochimique de Berre en 2004.

D'abord ingénieur en assistance technique, j'ai joué le rôle de support de l'unité de production et d'interface entre les différents services. Ce poste m'a permis de parfaire de solides compétences techniques en design et troubleshooting ainsi que de me positionner en leader sur nombres de projets nécessitant le concours de différents services (laboratoire, production, maintenance).

En 2007, j'ai évolué comme Ingénieur Process Design ce qui m'a permis de mener à bien des projets importants de dégoulottage ou HSE sur les unités Infineum de Berre.

En 2009, j'ai intégré l'équipe projet de nouvelle unité de production sur le site Infineum de Singapour. Le projet progressant, je suis maintenant expatrié à Singapour depuis Septembre 2010. J'ai représenté Infineum dans les bureaux de l'ingénierie contractée pour préparer le design package de notre projet (FEED phase avec Foster Wheeler) puis l'ingénierie en charge de la réalisation (EPC phase avec Chiyoda). Actuellement, je prépare le démarrage de la nouvelle unité en tant que Start-up Technical manager.



Mes compétences :

Manager

Process

Simulation

Ingénierie

Design