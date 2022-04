Benoît TÉZENAS DU MONTCEL

D"abord Directeur de Projets et consultant sur des chantiers "organisation et process" notamment dans la distribution et la banque, je dirige depuis 2000 des web agencies. En 2014 je crée ma propre agence de marketing direct et marketing relationnel digital.

Depuis les années 90, j'enseigne l'économie, la stratégie et le marketing digital.



Mes compétences :

Conseil

Communication

Enseignement

Gestion de projet

Marketing direct

Formation

Gestion de la relation client

Internet

Enseignement universitaire