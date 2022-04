Benoit THAUVIN

Responsable d'un groupe de 12 personnes travaillant dans le domaine des ouvrages d'art routiers et maritimes : assistance à la maîtrise d'ouvrage et d'oeuvre dans le domaine de la gestion de patrimoine, de la construction et de l'entretien des ouvrages.



Responsable de l'Équipe de Recherche Associée à l'IFSTTAR : "Durabilité des Ouvrages en béton, évaluation et prédiction de la performance".



Membre du Pôle de Compétences et d'Innovations "Infrastructures Portuaires et Maritimes, Ouvrages de Protection du Littoral" sous le pilotage du CETMEF et de l'IFSTTAR



Mes compétences :

Durabilité du béton vis-à-vis de la corrosion

Etanchéité des ouvrages d'art

Protection de surface des bétons

Gestion de patrimoines d'infrastructuress

Evaluation non destructive du béton armé