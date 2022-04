Benoit THÉOBALD

Récemment diplômé d'un Master au sein de l'Ecole Supérieure de Commerce de La Rochelle, je suis actuellement en recherche active d'un premier emploi sur la région Nantaise. De nature curieuse et dynamique, je travaille actuellement sur différents projets comme la création d'un site web pour une créatrice de mode, ainsi qu'une Webradio avec d'anciens élèves de mon école de commerce. Je me forme également aux différents langages informatiques nécessaires à la créations de sites Web. Enfin, suite à mes expériences, je me suis découvert une passion pour l’entrepreneuriat notamment sur les secteurs du Web en pleine expansion comme le crowdfunding, et l'économie sociale et solidaire, des secteurs qui bouleversent l'économie traditionnelle et qui sont actuellement en pleine expansion en France mais aussi à l'international. Je suis une personne sociale, sachant m'intégrer rapidement au sein d'une équipe pour apporter mon esprit critique et d'analyse.



Mes compétences :

Business

Community management

Internet

Management

Web-marketing

Webmarketing

Réseaux sociaux