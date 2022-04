Benoît THERET

Après avoir quitté la Métropole en 1999 et travaillé 5 ans dans le domaine commercial et administratif (BTS Assistant de Gestion) pour plusieurs grandes sociétés de tourisme en Europe, Afrique et dans les Antilles (Nouvelles Frontières, Look Voyage) j'ai décidé de m'installer à la Réunion en 2005.



Après une spécialisation professionnelle (Titre professionnel Gestionnaire de Paie) je suis entré comme comptable-paie puis j'ai évolué au poste de gestionnaire de paye dans une entreprise du BTP au Port (une centaine de salariés, 5 sociétés, logiciel SAGE Pack +) de 2006 à 2011.



Suite à une volonté d'évoluer, j'ai entrepris une formation en alternance avec l'EGC en 2008 pour obtenir une licence en ressources humaines et le poste de Gestionnaire de personnel dans mon entreprise.



Suite au désir d'entreprendre je quitte mon poste début 2011 pour me mettre à mon compte dans le domaine du conseil en entreprise et de la formation (comptabilité, social et paie). Depuis cette date j'ai validé une qualification en tant que formateur professionnel en 2013 (obtention du titre professionnel FPA) pour me labéliser.



J'interviens en entreprise (audit et formation) ou en centre de formation (Cadriformat, IFR, Gem Formation, ISMOI) ou auprès de partenaires publics (Chambre de commerce CCIR, Institut d'administration des Entreprises IAE).



Depuis avril 2015 j'ai repris une activité salarié dans une PME en pleine croissance, pour y assurer le pôle RH, internaliser la paie et assurer une information de gestion financière sur les charges liées au personnel.



Suite à l'arrivée de la DSN, véritable révolution dans la paie et la gestion du personnel, j'ai décidé de travailler en cabinet comptable, pour me perfectionner dans la gestion d'un portefeuille client en paie et en social, et me former aux déclarations DSN. J'ai réalisé 10 mois de mission en cabinet comptable, en autonomie dans la gestion des dossiers paie et l'accompagnement social des clients, dans tous les secteurs d'activité.



Mes compétences :

Gestion financière et comptable

Droit du travail

Paie

Comptabilité

Formation

Gestion sociale du personnel