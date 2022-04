Alain DULUCQ

Pio & Ana sont nés le jour de mon 48 anniversaire. Cet événement a rEVOLutionné ma vie !



Ces 3 dernières années m’ont fait comprendre mon besoin vital de passer plus de temps avec eux. Oui, oui, j’ai bien entendu aussi l’envie récurrente de les couper en morceaux.



Donc, comment travailler à domicile avec des horaires de travail plus souples voire décalés ?



Comment être encore en pleine forme physique et mentale dans 20 ans ?



La solution : Me reconvertir dans le Digital et optimiser ma forme physique.



Au fil de mes expériences de DRH, j’ai pris conscience de l’importance chaque jour accrue du « Digital » dans le monde des Ressources Humaine (recrutement, formation, Marque Employeur…). A 51 ans, acquérir une expertise de « responsable de projet digital » confortera mon employabilité interne ou externe.



J’ai également le besoin actuel de sortir de ma zone de confort. Se remettre dans la peau d’un étudiant est rafraîchissant. Continuer à apprendre est enivrant.



J’ai donc quitté mon job de DRH et initié une formation de « Responsable de projet digital » avec l’organisme VISIPLUS ACADEMY.



Cette formation induit la soutenance d’un mémoire et donc la création d’un projet pour illustrer les nouvelles compétences acquises.



Le projet du Nomad Trail Challenge est né…



Le Nomad Trail Challenge (NTC)



Mon défi sportif sera de courir un trail (40 à 50 kms) chaque mois de l’année 2019 et chaque fois dans un pays différent.



Mon challenge professionnel sera de créer et d’animer un blog et de faire vivre cet événement sur les réseaux sociaux.



La saison 1 (2019) se déroulera dans l’océan indien (je vis sir l’île de la Réunion) et en Europe.

Que les choses soient claires dès à présent, je considère le Pays basque comme une nation à part entière.



Si les sponsors attendus sont au rendez-vous, je prévois une saison 2 en 2020 avec 12 étapes aux Etats-Unis et en Amérique du Sud.



Mes compétences :

Ressources humaines

DRH

Conseil

Pnl

Communication

Rugby

Management

Formation