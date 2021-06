Intervenant sur Nice et la Réunion, Olivier Menjou,Coach certifié en Coaching d'équipe et individuel . Formateur en management. Praticien en hypnose éricksonienne et praticien IMOKA (modèle EMDR).

Passionné par les sciences humaines, je suis résolument orienté solutions et préparation au changement, je m'attache donc à placer le "savoir être" avant le "savoir faire" puis à développer votre "savoir devenir".

Après un parcours de 20 ans en tant que cadre de la Marine Nationale, j'ai appris à atteindre des objectifs tout en développant le potentiel humain dans des conditions opérationnelles particulières.

Mon expérience de 10 ans en tant que gérant de société dans l'immobilier m'a amené à appréhender les différents axes de développement d'une TPE (organisation, communication, marketing, management, développement, juridique....) et à cerner la problématique d'une TPE.

J'interviens donc aussi bien en entreprise (coaching, formation) qu'auprès des particuliers en coaching de vie.

Au plaisir d'échanger avec vous,

Olivier



Mes compétences :

YACHTING

NAUTISME

Formation

Coaching

Immobilier