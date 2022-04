Frédérique SORIA

22 années dans le Tourisme chez un Tour Operator sur les USA, 5 années dans la communication et la gestion d'opérations en Tourisme d'Affaires et puis un saut de Paris à la Provence. Après une remise à niveau par le retour à la fac en Licence Pro en alternance en management et gestion hôtelière et tourisme pour compléter mes connaissances, je suis à présent en poste en Hôtellerie. Je suis toujours disponible pour étudier une proposition en direction commerciale, ... toujours mobile, motivée et optimiste pour un nouveau challenge.



Mes compétences :

Organisation d'évènements

Gestion de projet

Commercial BtoB

Vente directe

Hôtellerie

Tourisme d'affaires

Recruteur

revenue management

organisation planning

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel