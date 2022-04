Benoit THERON

COMPETENCES





Management :

• Encadrement de la division commerciale (5 personnes)

• Encadrement du service RH et recrutement (4 personnes)

• Mise en place de tableaux de bords et d’indicateurs qualités.

• Gestion et suivi administratif des affaires courantes.





Commercial :



• Mise en place de dossiers de référencements grands comptes.

• Ouverture de nouveaux comptes.

• Prospection

• Fidélisation

• Réponse à appels d’offres publics

• Soutenance et négociation commerciale (régie, forfait, TMA)

• Gestion relation client

• Animation comité de pilotage





Typologie des comptes clients :

• Industrie

• Banque

• Finance

• Comptes publics

• Immobilier



Recrutement :

• Recueil des besoins, analyse des postes.

• Entretien de qualification



Recrutement :

MOE NTIC / Mainframe, MOA, Direction de projets, Consulting, Infrastructures & Systèmes



Encadrement :



• Gestion et encadrement d’équipes sur projets au forfait et TMA

• Management de collaborateurs en prestations (jusqu’à 50 collaborateurs)

Encadrement et management de deux commerciaux et d'une chargée de recrutement.



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



ITS Group (SSII – 1100 personnes – 90 M CA) depuis Janvier 2008

Département Conseils et Développements



Responsable D’agence (depuis 2 ans) - Ingénieur D’Affaires (3 ans)



En charge du développement et de la gestion commerciale d’une agence de 50 personnes (forfait et assistance technique):

 Gestion de grands comptes existants

 Identification des besoins

 Délégation, management et suivi des collaborateurs en Assistance Technique

 Participation au recrutement de nouveaux collaborateurs



 Réponse à Appel d’Offre publics et privés

 Pilotage de projets au forfait dans le domaine du développement et de la maintenance d’applications métiers et de sites Web

 Mise en place de plans d’actions

 Pilotage du suivi d’activité (charges, planning etc…)



Clients principaux : FONCIA, Groupe D&O, CNFPT, Natixis, Société Générale

CA 2012 : 3 900 000 €



Projets principaux :

- Conception, implémentation et déploiement d’une solution de gestion des achats ERP

- Mise en place d’un outil de prévoyance (Java/J2EE)

- Mise en place d’un Extranet (PHP5/Oracle, .net)



ELANZ (SSII – 200 personnes – 20 M CA) Mars 2006 à Décembre 2007



Ingénieur D’Affaires



Gestion et développement d’un portefeuille client dans le secteur de la Banque, Finance et Assurance



 Prospection

 Gestion de grands comptes existants

 Identification des besoins

 Délégation, management et suivi des collaborateurs en Assistance Technique (20 collaborateurs)

 Participation au recrutement de nouveaux collaborateurs

 Rédaction des propositions commerciales et techniques



Clients principaux : AXA, Crédit Agricole, ICDC, Club Med

CA 2007 : 1 600 000 €





Groupe FORUM (SSII – 50 personnes – 7 M CA) Janvier 2001 à Mars 2006



Ingénieur D’Affaires



Gestion et développement d’un portefeuille client dans le secteur de l’industrie et des services



 Prospection

 Gestion de grands comptes existants

 Identification des besoins

 Délégation, management et suivi des collaborateurs en Assistance Technique

 Participation au recrutement de nouveaux collaborateurs

 Rédaction des propositions commerciales et techniques



Clients principaux : Atos Infogérance, Johnson, L’oréal, Essilor

CA 2006 : 1 100 000 €





FORMATION



1997 - 1999 DEUG Histoire et Philosophie à la Sorbonne Paris 1

1996 Baccalauréat STT – option action commerciale





AUTRES



Anglais Opérationnel