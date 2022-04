Benoit THÉRY

- Conception-rédaction;

- Rédaction web créative ;

- Rédaction web SEO ;

- Expérience directement issue du journalisme ;



Ancien correspondant local de presse pour le groupe L'Observateur, rédacteur plus qu'averti, c'est tout naturellement que je me suis lancé comme rédacteur web/SEO indépendant en 2014.



Aujourd'hui, des clients réguliers me font confiance. Boulanger, La Halle, Décathlon... Du descriptif produit au texte créatif, j'ai vanté les mérites d'un voyage dans le sud de la France, décrit une méthode pour isoler sa maison, réalisé des interview auprès d'acteurs du financement participatif... Sur mon temps libre, je m'intéresse à l'archéologie, à la 3D, au travail du bois. Bref, je découvre le monde, et je ne compte pas m'arrêter là !



Mes compétences :

Journalisme

Informatique

SEO

Rédaction de contenus

Rédaction web