Benoit PERRY

Spécialiste de la relation client à distance (téléphone, courrier), garant de la satisfaction client.

De plus, ma formation commerciale initiale me permet de vendre et de mener des actions commerciales.

Mon expérience et mon expertise dans le domaine de la gestion de la relation client me permettent de former, accompagner , coacher de nouveaux collègues.

Enfin, mes capacités d'analyse et ma curiosité m’amènent à proposer régulièrement des solutions et des outils d'amélioration, tant qualitatifs que quantitatifs.



Mes compétences :

Service client

Phoning

Coaching d'équipe

Mailing

Travail en équipe

Coaching individuel

Audit interne

Gestion de la relation client

Formation interne

Rédaction

Reporting

Télémarketing

Gestion du personnel

Contrôle qualité

Orthographe

Management