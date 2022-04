Notre société est spécialisée dans le financement.



Nous sommes courtier, intermédiaires en opérations bancaires et services de paiement. Entreprise crée en 11/2006, elle compte déjà 25 personnes.

Notre réseau est en plein développement, nous recrutons des personnes désireuses de s'installer, désirant devenir de vrais chefs d'entreprise avec peu de moyens de départ mais une grande motivation et l'esprit de la gagne.

Nos droits d'entrée sont très faibles, nous formons nos associés sur le terrain jusqu'à parfaite maîtrise de la technique et de nos méthodes. Le candidat devra remplir les obligations d'inscription au registre unique de l'ORIAS, nous l'assisterons dans cette démarche.



Le choix de BT Crédits - Financements correspond à des valeurs humaines et professionnelles basées sur le pragmatisme, l’honnêteté, la simplicité et l’efficacité.



Ce choix vous est ouvert.



N'hésitez pas à nous contactez pour plus d'infos: 06 31 31 61 20.



www.btcf.fr



Benoît Thuilliez



Mes compétences :

Ingénierie financière