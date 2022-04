Benoît TOINON

Initialement diplômé dans le domaine de la chimie de l'environnement, je me retrouve dans le pharmaceutique où mes connaissances en chimie me sont fortement utiles.



Après une formation sur le terrain dans le domaine des formes injectables ou stériles, durant mes cinq années d'expérience, j'ai acquis de solides connaissances et compétences dans ce corps de métier.

Ayant travaillé sur les différents équipements, formes de conditionnement primaire et procédés présents en atelier de fabrication ou de R&D, je suis devenu rapidement polyvalent et autonome.

Ce qui m'a conduit à occuper, pendant trois ans, un poste de niveau agent de maîtrise au sein d'un laboratoire de sous traitance.



Mes compétences :

Chimie

Environnement

Hygiène

Pharmacie

Qualité

Sécurité