Benoît TOURNEL

Commerce :

- Responsabilité commerciale (principalement dans le secteur public) : objectif annuel de CA direct, suivi de la relation client, prospective, actions marketing, coordination interne

- Construction et promotion d’offres : approche Pain-Gain sur des offres technologiques mettant l’innovation au service du métier

- Bid Manager sur des dossiers à forte composante technologique et novateurs ainsi que sur des missions de conseil (étude d’opportunité, choix de solution, cadrage, audit, etc.)



Management :

- Directeur de projet sur des opérations à forte composante technologique et directeur opérationnel de mission sur des opérations de conseil IT

- Responsabilité RH (2000-2008) : évaluation des consultants et managers, formation, coaching, team building

- Animateur (Université Unilog, Université Logica, Académie Capgemini) : University Qualified Facilitator sur le séminaire Collaboration With Client, séminaire d’accueil et d’intégration, métiers du consultant



Références récentes :

- Ministère de la Justice : Urbanisation du SI

- CNAF : Réalisation du Schéma Directeur Informatique de la CNAF 2013-2016

- ONP (Opérateur National de Paye) : AMOA Stratégique

- OFII (Office Français de l'Immigration et de l'Intégration) : Cadrage SOA pour la refonte du SI

- DGDDI (Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects) : Cadrage et mise en oeuvre SOA

- RSI (Régime Social des Indépendants) : Cadrage et mise en oeuvre d'un frontal d'échanges

- DGME (Direction Générale de la Modernisation de l'Etat) : Cadrage et mise en oeuvre d'une plateforme d'échanges

- Ministère de l'Agriculture : Mise en oeuvre du système d'échanges internes et externes

- Disneyland Resort Paris : AMOA EAI/BPM

- Crédit Foncier de France : Cadrage et mise en oeuvre EAI

- CNRS (Centre National de Recherche Scientifique) : Accompagnement au déploiement d'un EAI pour le SIRH





Mes compétences :

Conseil IT

Architecture d'Entreprise

Urbanisme SI