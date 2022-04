Benoit TRASSAERT

Bonjour,



Diplomé d'expertise comptable, co-gérant d'un cabinet ayant des sites sur Saint Amand les eaux et Valenciennes. Je me déplace également réguliérement sur la région lilloise.



Il s'agit du cabinet ADCG qui signifie Aide à la Décision, Conseil en Gestion. Le nom en dit déja beaucoup....



Accompagnés de nos collaborateurs ( trices), nous souhaitons être proches de nos clients, apporter conseils, réponses à leurs questions et informations utiles.

Convaincus que notre accompagnement est une clé de réussite et ce notament dans le contexte économique actuel.



Notre clientéle est composé d'artisant, commerçant, professionnel libéral, TPE, PME.



Par ailleurs, j'interviens à l'université de valenciennes depuis 2006.



A trés bientôt



Mes compétences :

Comptabilité

EXPERT COMPTABLE

Juridique

Paie

Expertise comptable