Benoït TRIQUIGNEAUX

* Expertise en ingénierie thermique simulation / essai

* Gestion de projet, maîtrise d’œuvre, management de sous-traitance

* Management d’équipe

* Gestion d’équipes offshore (Inde)

* Management des méthodes et outils

Interface client

* Ingénierie thermique spatiale au niveau système (satellites et instruments), sous-système et équipement RF de charge utile

* Ingénierie thermique en électronique : équipements, cartes et composants

* Ingénierie thermique en aéronautique (A350, A320, A340) ailes, nacelles et études locales

* Définition, conception et suivi de nombreux essais thermiques : équipements, satellites, instruments …