Florence DAUMAS

Ingénieur en hydrologie et hydraulique:

- reconvertie dans l'Eau et l'Environnement", secteur Gestion Intégrée de la Ressource en Eau, pour ses composantes variées alliant technique, concertation, financement et règlementation

- objectif professionnel: piloter des projets à l'international sur des bassins transfrontaliers aux enjeux humains, socio-économiques et environnementaux importants

Parcours:

- 6 années d'expérience dans le domaine spatial avec conduite de projets d'envergure aux délais contraignants et gestion d'équipe en interface avec le client

- 2 ans d'enseignement en Afrique: développement de qualités personnelles d'adaptabilité, de réactivité et d'ouverture d'esprit et un goût particulier pour les rencontres et les échanges interculturels

- 6 mois détudes SAGE - Zones Humides, au sein d'une collectivité territoriale

- aujourd'hui en poste en tant que chef de projet en Thermique spatiale à Altran, menant en parallèle une prospection des Bureaux d'Etudes "Eau & Environnement" afin de confirmer ma reconversion professionnelle



Mes compétences :

Environnement

Hydraulique

Hydraulique fluviale