Florence DAUMAS

Après avoir été Project Manager et Auditeur Interne dans le secteur Banque & Assurance à Bruxelles, j'occupe actuellement un poste de Financial Controller au sein de la filiale genevoise d'une banque anglaise de renommée mondiale.

Ma formation initiale en droit international est assortie d'un diplôme en management des entreprises de l'IAE d'Aix en Provence et complétée par une formation au CNAM de Paris en Comptabilité (internationale), Contrôle de gestion et Audit.



Mes compétences :

Audit

Contrôle de gestion

Gestion de projet

Management

Comptabilité

Audit interne

Finance