Lyamna ABROUK

Issue d'une formation en gestion et marketing, avec une Maîtrise de Sciences de Gestion à Dauphine et un MBA en Marketing et Commerce International à New York, j'évolue depuis 13 ans sur des postes à l’international pour des entreprises de services BtoB, aux Etats-Unis, en Europe, et en France.



Je me suis consacrée à résoudre des problématiques de développement d’activité, marketing, service client, stratégie et gestion des connaissances pour des entreprises petites et grandes.



Ces missions m’ont permis d’acquérir une expérience en management de la performance des équipes et des organisations. En tant que catalyseur de progrès dans le domaine du marketing, de la collaboration et la coordination des équipes transverses, j'ai oeuvré à l'amélioration des résultats collectifs.



Dotée d’une culture de l’action, pragmatique et orientée résultat, je vibre avant tout pour :

- Mettre en place une culture d'amélioration continue par la recherche de l'excellence opérationnelle et du service délivré aux clients internes et externes.

- Impacter les résultats et l’efficience de l’organisation par l'identification des opportunités humaines et business, l'optimisation des process et des ressources et l'accélération des synergies en mode web 2.0





Je travaille à l’amélioration des performances à travers l’animation de projets transverses dans des environnements internationaux pour accélérer la croissance rentable et l’efficience de l’organisation.