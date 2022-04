Benoit TURIN

Lors de mes études et différents stages, j'ai utilisé beaucoup de logiciel de modélisation. Je connais donc, Catia V5, Inventor, Pro engineer, Autocad.

En poste depuis novembre 2009 chez BEJEAN-SA, j'utilise Autocad Structural Detailing (specifique pour la charpente metallique) et autocad 2D. Je maîtrise également le logiciel Winsteel et WinCN pour faire de la programmation plasma.

La conception de maisons individuelles en charpente métallique m'intéresse tout particulièrement. Je souhaiterai développer ce secteur d’activité qui répondra aux nouvelles normes de construction (RT 2012). En m'appuyant sur mon expérience personnelle, (en effet,je viens de rénover ma propre maison en y intégrant de éléments de charpente, plans, mise en place,...), je compte dynamiser ce domaine.



Mes compétences :

Autonome

Ordonné

Ponctuel

Relevé de cotes