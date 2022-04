Benoît VALEYRIE

J'occupe le poste d'ingénieur commercial au sein de l'entreprise Neyrial Informatique à Clermont-Ferrand.



Nos compétences sont les suivantes:



- Intégration de solutions informatiques

- Distribution de matériel informatique professionnel: serveur, station de travail, ordinateur portable, client léger, tablette, firewall et matériel informatique spécifique

- Maintenance: atout pour la rentabilité de votre entreprise, services personnalisés et équipe technique dédiée

- Hébergement et solutions Cloud: externalisation partielle ou complète de votre infrastructure dans un data center

- Commercialisation de la fibre optique de Clermont communauté Network

- Formation: améliorer la productivité et la qualité de travail de vos salariés en leur offrant une meilleure maîtrise des outils informatique



Mon approche me permet d'apporter des solutions fiables et maîtrisées répondant parfaitement aux besoins et problématiques des entreprises actuelles.







Mes compétences :

Informatique

Vente

Télécommunications

fibre optique

Développement commercial

