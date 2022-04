Benoît VALLÉ

Diplômé du BBA EDHEC et passionné de Sport, je suis actuellement à Audencia en Mastère Spécialisé en Management des Organisations du Sport sur Paris.

Je suis à la recherche d'un stage de 4 à 6 mois dès avril 2015 dans le domaine du sponsoring sportif/événementiel.

En effet, mes différentes expériences m'ont permises d'assimiler les enjeux des partenariats pour chaque entité engagée (annonceur/club, événement). Aujourd'hui je souhaite me diriger vers ce secteur avec une préférence pour un club sportif.

Je suis disponible pour échanger et apporter des éléments complémentaires, donc n'hésitez pas!





Mes compétences :

Marketing

Sport

Communication

Vente