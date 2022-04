Benoit VALLOT

Je souhaite m’investir dans une entreprise industrielle pour mener à bien des projets techniques alliant le respect des exigences contractuelles, le savoir-faire technique et le relationnel avec une équipe de production.

Je pourrai mettre à profit mon expérience acquise en management de projet et en management de personnes, pour la réalisation de projets au sein d’une entité régionale à taille humaine.



Mes compétences :

Chargé d'affaires

Électricité MT / BT

Électrotechnique

Chef de projets

Responsable technique et développement