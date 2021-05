Anthony LA PAGLIA

Mon parcours professionnel, débuté en 2003 en Alsace, s’est enrichi au fil des rencontres humaines et professionnelles, des missions accomplies au sein de bureaux d’étude de grands groupes industriels internationaux et des défis relevés durant plus de 15 années.



Toutes ces expériences m’ont permis de compléter mes connaissances et mes compétences dans de nombreux domaines technologiques, d’acquérir une vision globale des besoins et des contraintes et de perfectionner mes capacités de management d’équipe et de projets.



Aujourd’hui mes aspirations seraient de pouvoir intégrer une entreprise à taille humaine avec une identité forte, une entreprise moderne ancrée dans les valeurs de sa région et ainsi d’apporter ma contribution aux succès de ses objectifs.



Pour toutes ces raisons, j'espère que mon profil suscitera un réel intérêt pour votre entreprise.



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Rigueur scientifique

Capacités d'analyse

Polyvalent

Gestion de projet

Communication

Stratégie de communication

Gestion de la qualité

Thermodynamique

Abaqus Unified FEA

CATIA

Delphi

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

Microsoft Visio

Microsoft Windows

Microsoft Word

Mindmapping

Minitab

SAP

Scilab

Solid Edge

Teamcenter

Visual Basic for Applications