Sportif depuis tout jeune, les valeurs de respect, de dépassement de soi et d'exigence associée au sport ont toujours eu une place importante tout au long de ma vie. Ce sont celles-ci que je m'efforce de suivre aujourd’hui dans ma vie professionnelle et personnelle.



Mes compétences :

Organiser et manager

Rigoureux aime les défis et le travail en équ

Organiser et participer à des forums emploi