Ingénieur R et D/ Projet, mon parcours m'a permis de participer à la gestion de projet en R et D aussi bien dans les domaines de l'informatique, de l'énergie, de la défense, ou encore nucléaire.

Mes missions m'ont permis de développer mes compétences techniques (physique, optique, robotique, informatique, etc.) ainsi qu'une aisance relationnelle tant avec les équipes que les fournisseurs.

Aujourd'hui capable d'intervenir sur l'étude des matériaux, le développement de logiciel, le prototypage ou encore le dimensionnement, je suis à même d'intégrer divers projets et être rapidement autonome.

Mobile au Cameroun et à l'international, je me tiens à votre disposition pour tout échange.

Bien cordialement.

Benoît Valter MBALA

00237.690.554.498



Mes compétences :

Recherche et Développement

Physique

Collimation d’un faisceau

Etude d’horloges optiques

Neutronique des réacteurs

C/C++

les différentes méthodes de spectroscopie

Management de projets

Microsoft office

Calculs et dimensionnement des pièces

Manipulation LASER

Supraconducteurs

Matériaux sous haut flux thermique

Cryogénie et vide

Prototypage

Matlab

Matériaux sous forte irradiation neutronique

IGOR pro

Fortran

Latex

Physique et technologie des plasmas

Réalisation d’une boucle de verrouillage de phase

étude et manipulation de fibres optiques

Gestion de risques

Qualité et sécurité

Gestion de projet

Robotique

Catia

Visual Basic .Net

C#