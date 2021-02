Lambert Rigobert FOUDA

Si un de vos amis a des ennuis,ne lui demandez pas si vous pouvez faire quelque chose Réfléchissez a ce que vous pouvez faire et faites-le merci .

Nous somme la pour vous Conception et entretien des espaces vert ,Assainissement ,Traitement phytosanitaire ,Peinture bâtiment ,Décoration naturel ,Nettoyage industriel ,et Agriculture .

La plus grande leçon de la vie est de réaliser que même les imbéciles ont parfois raison .nous somme ensemble merci





Mes compétences :

gection d'endreprise

Animation d'équipe

Gestion de projet

Coordination

Management

Performance

Vision

Gestion de la pollution et traitement des déchets

Gestion de la production

Communication

Entreprenariat

Marketing

Schéma Directeur

Respect d'autrui

Fiabilité