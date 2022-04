Benoit VANDAELE

Solide expérience en tant que Directeur d'Usine et Responsable des Ressources Humaines en milieu industriel.

Les principales compétences acquises :

- Direction d'usine,

- Management des Ressources Humaines (dont relation sociale)

- Animation d'équipe,

- Gestion de Projets

- Application des outils de l'amélioration Continue



Mon objectif aujourd'hui est de partager mes compétences en entreprise, dans le cadre d'une mission de Management de Transition, pour le pilotage de l'activité, l'amélioration du fonctionnement et des performances et la mise en oeuvre de projets.

Mobile sur France entière



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Relations Sociales

Gestion Compétences

Management et Gestion de Projet

Méthode LSS

Travail en équipe

Management opérationnel

Direction Usine

Direction des ressources humaines